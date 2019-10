© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Un bel momento di incontro e condivisione è stato quello che ha visto i giovani misurarsi con il raccontare il Vangelo figurato, dando forma e colore alla parola che mette in contatto con la spiritualità. Sabato 7 ottobre, in occasione della Giornata della Parola, organizzata dalla diocesi di Rieti, sono stati premiati i lavori degli alunni dell'attuale classe IV A del Liceo Artistico “A. Calcagnadoro”, indirizzo “Arti figurative”. La Giornata della Parola, giunta ormai alla terza edizione, è un appuntamento nato sull’invito rivolto da Papa Francesco, al termine del Giubileo della Misericordia, a dedicare un momento dell’anno all’approfondimento delle Scritture. Per tale occasione gli studenti hanno illustrato, su richiesta del Servizio diocesano per l’Evangelizzazione e la Catechesi, con 14 tavole il testo del Vangelo di Matteo. Attraverso i disegni, realizzati con matita colorata su cartoncini di venti centimetri per lato, i ragazzi hanno cercato di interpretare in modo fresco e naif alcuni passi del Vangelo rappresentandoli con originalità. La tavola più efficace, realizzata da Chiara Aguzzi, e che rappresenta l’incontro di Gesù con il giovane ricco, è stata premiata anche con una simbolica borsa di studio.Il lavoro didattico è stato coordinato dall’insegnante di Religione cattolica, sr Felicia Budau, che attraverso l’analisi e il confronto con i testi sacri ha cercato di aiutare gli alunni a leggere il Vangelo e soprattutto a trovare nuovi significati per il mondo di oggi. Come ha scritto il Vescovo di Rieti Mons. Domenico Pompili nella prefazione, il Vangelo va praticato: bisogna sentire “quelle parole e quei gesti del Maestro come rivolti a se stessi, in prima persona”. Il Vangelo secondo Matteo ha misurato e coinvolto da tempo gli artisti, in primis Pier Paolo Pasolini che nel 1964 realizzò un film capolavoro e per quei tempi scandaloso.Importante è stata la collaborazione e la disponibilità dell’insegnante di Discipline pittoriche, prof.ssa Fulvia Di Simone, che ha seguito gli studenti nella realizzazione delle illustrazioni cercando di valorizzare e far emergere i talenti di ciascuno.Il libro può essere richiesto presso la Curia Vescovile di Rieti.