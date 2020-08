Rieti, “Un Sindaco al femminile in un piccolo Comune: Mompeo”, esce oggi il libro dell'avvocato Forniti

RIETI - Esce oggi, lunedì 10 agosto, per la casa editrice Funambolo il libro di Silvana Forniti “Un Sindaco al femminile in un piccolo Comune: Mompeo” per la collana Reate. Il libro racconta l’esperienza dell’autrice che ha deciso per la prima volta nella sua vita di entrare nel settore politico-amministrativo come Sindaco di Mompeo, piccolo Comune sabino in provincia di Rieti, il paese dove è nata e dove vive, accettando l’invito di assumere un ruolo rivelatosi appassionante e impegnativo, anche dal punto di vista umano.

Il profondo amore per Mompeo, il forte senso di appartenenza al territorio sabino e l’aiuto dell’esperienza professionale le hanno dato nel corso del mandato le motivazioni e la forza di portare a compimento l’incarico assunto e di raggiungere gli obiettivi prefissati. L’appendice contenuta nel testo vuole testimoniare il rispetto delle tradizioni e la volontà di salvaguardare la memoria storica e culturale del luogo, rappresentando Mompeo in tutti gli aspetti, del passato e del presente, che lo caratterizzano, per tramandare tale ricchezza alle generazioni che seguiranno.

Il libro infatti è pensato soprattutto per i giovani che si troveranno a fare delle scelte per il proprio paese o per la propria città, perché sappiano costruirne il futuro basandosi sulla conoscenza della storia, sul rispetto della memoria e della tradizione e sull’esperienza di chi li ha preceduti, operando con amore e passione per il benessere comune, nella condivisione di intenti e di azioni.

Silvana Forniti è nata e vive con la propria famiglia a Mompeo, Comune sabino in provincia di Rieti. Dal 1992 è Avvocato del Foro di Rieti, patrocinante in Cassazione; all’attività professionale di avvocato ha affiancato quella politico-amministrativa per il suo Comune presentandosi nel 2014 alle elezioni amministrative ed è stata eletta Sindaco per un mandato amministrativo di cinque anni. È stata Assessore della Comunità Montana Sabina, sede Poggio Mirteto (Rieti), e Consigliere della Provincia di Rieti; come avvocato è iscritta all’Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia, nonché al Cenacolo forense sabino. Nel 2019 è stata nominata Socio onorario del Cnai (Centro nazionale astroricercatori indipendenti) per il contributo determinante dato ai fini dell’apertura dell’Osservatorio Astronomico Pubblico “Orso Mario Corbino” come “centro di divulgazione scientifica a carattere nazionale”, inaugurato nel 2017 nel Palazzo Baronale Orsini-Naro di Mompeo.

Da oggi, dunque, il libro sarà disponibile in tutte le migliori librerie d’Italia, sugli store online e sull’ecommerce del sito della casa editrice www.funamboloedizioni.com.

