Rieti, al Complesso di Santa Lucia la presentazione del libro di Maria Luisa Polidori

RIETI - «Vorrei che questo libro servisse sia ai genitori che ai giovani. Per tutti i genitori che si trovano a vivere una situazione come quella che ho vissuto io, e per i giovani che talvolta si fermano davanti all’esteriorità, senza scavare nelle storie e nei sentimenti delle persone». La giornalista reatina Maria Luisa Polidori racconta così l’idea di “Quello che non sanno di te”, il suo libro edito da Amarganta uscito in questi giorni che sarà prsentato giovedì 8 luglio alle 18 presso il Complesso di Santa Lucia di Rieti. Maria Luisa racconta del figlio Nicolò, ragazzo fragile affetto da sindrome di Down che oggi è il suo orgoglio, quando un tempo era quasi un’esperienza da nascondere. Non si vergogna a dirlo questa mamma, «perchè i genitori non nascono imparati, non sei pronto a questa cosa, come non lo ero io quando Nicolò è arrivato nella mia vita, in età ormai matura e con due figli già grandi, e “normali”». Ci sono i momenti terribili in cui «pensi anche cose molto brutte», c’è la disperazione di non saper che fare, come affrontare ostacoli che sembrano insormontabili. “Quello che non sanno di te” parla di questo e di altro, degli sguardi indagatori e giudicanti, di una situazione che all’inizio sembra prospettarti solo un futuro nero e che invece poi si trasforma in una benedizione, quasi un privilegio. «Nicolò mi ha insegnato cos’è l’amore puro, autentico: lui guarda gli altri senza pregiudizi, solo con gli occhi della purezza. Ma io allora non lo sapevo, non ero preparata, addiritttura lo nascondevo agli sguardi degli altri, mi terrorizzava l’idea di leggere la pietà nei loro occhi». Il libro racchiude l’esperienza vissuta da Maria Luisa Polidori e dalla sua famiglia, ma raccoglie anche le testimonianze di altre mamme che condividono la stessa situazione. «Oggi io l’ho superata, ma nel 2021 ci sono situazioni ancora vergognose circa la disabilità. Occorre parlare con i ragazzi, spiegare. L’altro giorno ho sentito un gruppo di giovani insultare mio figlio. Li ho raggiunti con molta tranquillità, ci ho parlato, hanno capito e si sono scusati, poi hanno voluto abbracciare Nicolò: per me è stata una piccola vittoria, perché credo che con il dialogo si riescano a superare pregiudizi che a volte trafiggono l’anima».

Parte dei proventi dell’autrice saranno devoluti alla Fondazione Atena Onlus costituita nel 2001 in collaborazione con l’istituto di Neurochirurgia dell’Università Cattolica e con il Policlinico Agostino Gemelli di Roma per favorire lo sviluppo della ricerca nel campo della Neurochirurgia.