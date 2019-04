© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Oggi, mercoledì 3 aprile alle ore 18 presso la libreria Mondadori Bookstore di Rieti l'autrice Rossella Milone incontrerà i lettori per presentare il suo romanzo "Cattiva", edito Einaudi: un racconto diretto e potente della maternità di Emilia e della sua ricostruzione assieme alla neonata Lucia. Durante l'incontro la psicologa e psicoterapeuta Valeria Natali realizzerà dei focus specialistici sulle tematiche trattate nel romanzo. «Passiamo ore così, a fissarci e a non sapere che fare. Mi viene da dirle, Ma che vuoi da me. Io non ti merito. E lei mi guarda. Perché sa che in qualche modo la merito, anche se non sa come dirmelo». Alle tre di notte, mentre la città riposa, la madre e la figlia sono sul divano. Una ha due mesi e urla come un'ossessa, l'altra ha trent'anni e fissa la parete, coi piedi scalzi, cercando di ricordarsi com'era vivere quando di notte si dormiva. La scrittura materica e sensuale di Rossella Milone ritrae con esattezza la battaglia di emozioni che accompagna la nascita del primo figlio. Questo romanzo riesce in un'impresa impossibile: raccontare l'accidentato e recalcitrante processo che trasforma una coppia in una coppia di genitori. «Le madri e i padri posseggono millenni di esperienza alle spalle, ma nessuno in tutta l'evoluzione umana è mai diventato un genitore perfetto». Perché un figlio è prima di ogni altra cosa una rivoluzione cognitiva, e quando è troppo presto per parlare d'amore forse è proprio il momento giusto per farlo.