RIETI - Per i tipi di irdidestinazionearte Letteratura esce il volume di Rosella Carloni, Il Mare della musica, con la prefazione di Massimo Pasqualone, che così scrive: «Rosella Carloni ci stupisce sempre, ha una incredibile potenza creativa, che attinge alla musica, alla poesia, all'arte, in un percorso che utilizza il genere letterario della narrativa per l'infanzia per arrivare ai grandi. Il mare della musica, infatti, è il mare delle emozioni, dell'avvicinamento alle note che altro non sono che emozioni da comporre insieme, per la colonna sonora della vita che ci accompagna in ogni momento della giornata, tra attimi e frammenti, gioia e dolore, dall'inizio fino alla fine. Educare al gusto musicale vuol dire educare alla bellezza e Rosella Carloni lo fa in modo semplice con preziose illustrazioni che arricchiscono le pagine di questo agevole libretto, denso, però, di significato come un volume di migliaia di pagine che l'autrice riesce a condensare in un cammino incantato e fiabesco».



Rosella Carloni è nata ad Antrodoco ma vive nel Comune di Castel Sant'Angelo in provincia di Rieti. Diplomata al Conservatorio Alfredo Casella dell'Aquila e laureata in Bioetica all'Università di Bari, attualmente insegna educazione musicale a Poggio Bustone