“Granata Rosso e verde”, Paolo Quaregna presenta in Provincia il libro su Torino, Manchester United e Chapecoense

RIETI - Domani 28 dicembre alle 16 nella sala consiliare della Provincia di Rieti si terrà la presentazione del libro di Paolo Quaregna “Granata Rosso e verde”, un libro che vuole ripercorrere le cadute e le risalite di tre squadre di calcio: Torino, Manchester United e Chapecoense.

La "Superga" reatina

Seguirà la proiezione del docufilm “Superga reatina – Epilogo di una tragedia” che racconta dello schianto avvenuto il 13 febbraio 1955 del DC6-B della Compagnia di Bandiera Belga Sabena, diretto a Leopoldville (Congo Belga), sulla Costa dei Cavalli nel massiccio del Monte Terminillo, nel territorio del Comune di Cantalice. In merito alla tragedia è stata anche ideata “La Saletta dei ricordi” una mostra-museo permanente di scritti, reperti, manifesti e pezzi originali, ideata e curata da Antonio Tavani. Il docu-film dimostra come le terre di Rieti e Torino siano unite da un filo comune che lega le tragedie del Grande Torino a Superga e del DC6-B Sabena al Terminillo, testimoniato da numerosi scambi avvenuti nel corso degli anni e dell'apposizione, nel 2017, di un totem commemorativo accanto al Mausoleo del Grande Torino, ai piedi della Basilica di Superga.

Gli interventi

Al termine della proiezione gli interventi del presidente della Provincia di Rieti, Mariano Calisse, del sindaco di Rieti, Daniele Sinibaldi, il sindaco di Cantalice, Silvia Boccini, Stefania Santarelli (ex dirigente scolastico del Liceo Scientifico Carlo Jucci), Attilio Francesco Ferri (presidente dell’ordine degli avvocati di Rieti) e lo stesso Antonio Tavani. Modera l’incontro il giornalista Paolo Di Lorenzo. “Un incontro che sarà spunto per riflettere sulla tragedia aerea che in qualche modo ha colpito il nostro territorio, ma anche per parlare di calcio e di sport in generale” è stato il commento del presidente della Provincia di Rieti, Mariano Calisse.