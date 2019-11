© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Un viaggio nella letteratura, tra testi conosciuti e altri meno noti. L'appuntamento è per venerdì 8 novembre, alle 17.30, nella presentazione del libro "Sentieri nascosti" di Marco Testi (Edizioni Fili d'Aquilone), presso la libreria Mondadori bookstore di via Roma 61. Dialogano con l'autore Roberto Lorenzetti e Massimo Scialpi.Critico letterario e docente di letteratura, Testi traccia una serie di percorsi di lettura: un viaggio affascinante e mai scontato tra libri di epoche diverse, grandi classici e testi da riscoprire. Un utile vademecum per quanti desiderano andare oltre i best sellers del momento e trovare, come lui stesso scrive, «una nuova visione del mondo. Non genericamente e astrusamente ottimistica, ma in grado di penetrare nell’apparente caos delle contraddizioni dell’oggi, creare nuclei di senso anche quando sembra che il senso non abiti più nelle terre d’occidente".