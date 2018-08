RIETI - Domani, venerdì 24 agosto, alla Libreria Mondadori in via Roma 64 a Rieti si terrà alle 18 la presentazione del libro "Bomarzo: la dea nel suo giardino". Libro inusuale: non è un romanzo, non è un saggio in senso stretto, ma ha tutta la passione di un romanzo e la piena intellettualità di un saggio. E queste qualità le trasfonde ad un accesso concreto e operativo: quello di farsi guida al percorso di questo giardino di simboli e misteri. Un libro che rivela.



L'autrice, Caterina Luisa De Caro, docente di filosofia e storia, è tra i più autorevoli esperti in tema di giardini filosofici italiani. Oltre a questo lavoro sul giardino di Bomarzo, si è già occupata della Scarzuola di Montegabbione, del Trono delle Streghe di Montecchio a Bagnaia e attualmente lavora sul giardino di Niki de Saint Phalle a Capalbio. Il progredire delle sue ricerche risulta avvincente, e il suo modo di trattare la singola parola per addensarla nelle frasi riesce a stare in equilibrio tra la potenza degli eroi e la leggiadria delle ninfe delle acque. Il lettore ne rimane fatalmente attratto.

Giovedì 23 Agosto 2018



