RIETI - Domenica 14 alle ore 15 presso la Sala mensa dell'Area del gusto di Amatrice, delle tradizioni e della solidarietà, la giornalista Elena Polidori presenta il suo libro " Amatrice non c'è più ma c'è ancora " edito Neri Pozza.



Dialogano con l' autrice: Filippo Palombini sindaco di Amatrice - Sergio Pirozzi Consigliere Regionale - Domenico Pompili Vescovo di Rieti . Interviene Elisa Etrusco ( che ha scattato la fotografia utilizzata per la copertina del volume).



Elena Polidori: giornalista, ha seguito in tutto il mondo per la Repubblica i grandi fatti dell'economia italiana e internazionale. Attualmente cura per Affari e Finanza, il supplemento del lunedì, la rubrica Oltre i numeri. Ha scritto per Longanesi Via Nazionale. Splendori e miserie della Banca d'Italia. È nata e vive a Roma, è sposata e ha due figli.