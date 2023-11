Tutto pronto per la presentazione del libro “Le piccole morti”

RIETI - Il musicista e scrittore aquilano Giacomo Proia porta il suo ultimo libro "Le piccole morti" a Corvaro di Borgorose, nel Museo Archeologico Cicolano (MAC). Un incontro che si inserisce nella rassegna "MACchè libro?" e che si preannuncia interessante anche per la qualità del lavoro preso in esame: il romanzo, o meglio la raccolta di racconti, è recentemente uscita per la casa editrice Scatole Parlanti, ma si è da subito contraddistinto per la sua poliedricità e particolarità. «A differenza di quello che crede la maggior parte dei vivi, la morte non è una cosa netta. Non si è necessariamente morti o non morti»: questo si legge nella presentazione del libro, le cui pagine narrano differenti storie unite da un singolare tema comune.

Proia indaga, quindi, i differenti stadi che intercorrono tra la vita e la morte, servendosi di personaggi "già morti" ma senza saperlo, altri che spariscono "braccati dal destino", altri ancora condannati a non morire mai.

Quella di domani pomeriggio alle 17, nella Sala Conferenze del Museo Cicolano, è dunque la possibilità di scoprire un autore ed artista a tutto tondo, ritrovando anche il piacere della letteratura e, per chi non lo conoscesse già, di visitare uno dei musei della nostra provincia.

Insieme all'ospite Giacomo Proia, interverranno il sindaco di Borgorose Mariano Calisse, la presentatrice Katiuscia Tomei e la voce narrante Fabrizio Villacroce.