Rieti, oggi la presentazione di "Per un'altra strada" di Mimmo Muolo

RIETI - Si terrà lunedì 20 dicembre alle ore 18.30, presso il salone parrocchiale di Regina Pacis a Rieti, la presentazione del libro "Per un'altra strada", di Mimmo Muolo, vaticanista e vicecapo della redazione romana del quotidiano Avvenire.

Nel romanzo, edito da Paoline, Muolo reinventa il girovagare del Quarto Magio sulle tracce del Nazareno fino a un sorprendente finale, in cui la somma dei ritardi accumulati dal protagonista si trasforma in un folgorante anticipo. Il mondo attraversato da Artaban nel romanzo è volutamente simile al nostro. Un mondo in cui il fenomeno migratorio ha tutti i dolorosi corollari che la cronaca ci testimonia, in cui lo squilibrio politico-economico tra il nord e il sud del mondo fa vittime innocenti, mentre i cambiamenti climatici, la prostituzione forzata, le epidemie e le persecuzioni scavano tragedie ai danni dei più deboli. Alla presentazione parteciperanno il parroco don Mariano Assogna e il vescovo di Rieti monsignor Domenico Pompili. Dialogherà con l'autore la dirigente scolastica Maria Vincenza Bussi.