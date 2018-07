di Lorenzo Quirini

RIETI - Il cantautore reatino Mattia Caroli si reinventa scrittore. È terminata l'attesa per il suo primo libro di poesie “La vita moderna è spazzatura”, in uscita oggi per la casa editrice Controluna - Edizioni Poesie. La scintilla che ha portato Caroli ad abbandonare per un po’ la chitarra in favore della penna è stata la necessità di esaminare, con ironia e sarcasmo, il frenetico stile di vita odierno. Nel fare ciò l’autore strizza l’occhio ad alcuni grandi della letteratura, come Baudelaire e Kerouac, vere fonti di ispirazione.



«Il libro è un’analisi lucida delle modalità con le quali le persone approcciano le une con le altre: i legami instabili, la superficialità, la guerra sull’amore” anticipa l’artista, che aggiunge – Non ci sono protagonisti, ma scorci sulle realtà quotidiane, visioni mistiche, speranza».



Una raccolta di poesie che non può che destare una certa curiosità, anche perché saranno presenti, tra gli altri, alcuni testi scritti on the road durante i tuor della band “Mattia Caroli & I Fiori del Male”, attualmente impegnati all’estero.



Non resta che perdersi tra le pagine de “La vita moderna è spazzatura" disponibile online su Feltrinelli, Amazon, Ibs, Libreria Universitaria e in tutte le librerie di Rieti.

