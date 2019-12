© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Jessica Parnofiello, giovane autrice reatina, torna in libreria ad un anno di distanza dalla pubblicazione del suo primo romanzo “Lontana da casa”. S’intitola “Una casa diversa” il nuovo lavoro della Parnofiello, nelle cui pagine ritroveremo Jasmine, la studentessa protagonista della storia, ora di ritorno dopo l’anno passato negli Usa.Anche in questo caso l’autrice colora il tutto con una nota autobiografica, sebbene il libro si rivolga più universalmente ad un pubblico di adolescenti, anche grazie ai temi trattati. “Il libro tocca argomenti particolari – afferma l’autrice – come le violenze sessuali, i rapporti malati ma anche la scoperta della propria forza”.Una bella soddisfazione per Jessica, che pubblica un altro libro senza l’appoggio di nessuna casa editrice ma armata di penna, talento ed un’irrefrenabile passione per la scrittura. “Una casa diversa” sarà disponibile a breve sui maggiori siti di vendita online o direttamente alla mail dell’autrice jessicaparnos@gmail.com. Non mancheranno anche le presentazioni in libreria, che partiranno dal 2020 come ha assicurato la stessa Parnofiello.