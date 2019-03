© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - L’autrice reatina Jessica Parnofiello presenta il suo romanzo d’esordio “Lontano da casa”, insieme con l’associazione “EnergicaMente”. Un appuntamento interessante quello di domani al Piazzale Angelucci (vicino alla Coop Futura), in cui la giovane scrittrice di origini romane parlerà del suo primo libro.“Lontano dacCasa” è la storia di Jasmine, una quindicenne studiosa e diligente, che parte per vivere un anno in America, dopo aver vinto un concorso. Il romanzo segue appunto le vicende e i cambiamenti dell’adolescente, personaggio in cui non è difficile immedesimarsi, soprattutto per chi ha vissuto esperienze come la sua. È facile rintracciare una nota autobiografica tra le pagine del romanzo, dal momento che la stessa Parnofiello ha passato un periodo negli U.S.A.; ma la storia di Jasmine, come ha affermato l’autrice stessa, è qualcosa di più universale ed adatto a molti altri ragazzi.Una lettura caldamente consigliata a chiunque sia intenzionato a partire per l’Erasmus o per un’esperienza all’estero, che andrà a far parte di una trilogia chiamata “Finding Home”, ancora in fase di realizzazione. Tutti i tre libri, come ha spiegato la stessa autrice, si concentrano sulle cause del cambiamento e su ciò che ne deriva: un tema sempre attuale ed interessante, che è anche uno dei motivi del crescente successo del romanzo. Una vera soddisfazione per la Parnofiello, che al momento sta lavorando anche sulla traduzione inglese del suo lavoro, dopo averlo presentato a Terni e reso disponibile in libreria e su diverse piattaforme online.Appuntamento a domani, ore 18, al Piazzale Angelucci 19, per scoprire la storia di Jasmine e conoscere un’altra autrice reatina, che sicuramente riserverà delle belle sorprese.