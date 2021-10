Il 15 ottobre la presentazione del libro "Un cammino lungo cent’anni" di Ileana Tozzi

Martedì 5 Ottobre 2021, 12:42

RIETI - Venerdì 15 ottobre, alle 17, si terrà a Rieti presso l’Auditorium Santa Scolastica la presentazione del nuovo libro della professoressa Ileana Tozzi, dal titolo Un cammino lungo cent’anni.

L’appuntamento, che vedrà l’intervento del vescovo Domenico Pompili, è uno degli eventi della Valle del Primo Presepe, al quale seguirà, domenica 17 ottobre, la tradizionale accensione della stella cometa, simbolo del progetto, sulla loggia del Palazzo Papale.

Il nuovo volume della professoressa Tozzi, esperta di storia del medioevo, nasce dall’approfondimento del Libro del pellegrino di Johannes Joergensen e del saggio La Valle Santa – Rieti di Venanzio Varano. Nei testi viene descritto l’itinerario di pellegrinaggio che, già agli inizi del Novecento, collegava i santuari francescani che circondano la Valle Santa reatina.



Da questo approccio letterario, si colgono i prodromi delle celebrazioni per il settimo centenario del presepe di Greccio e della nascita al cielo di Francesco d’Assisi come vennero organizzate e vissute in un momento storico rilevante sia per la città di Rieti, scorporata dall’Umbria e destinata a diventare capoluogo della nuova provincia laziale, sia per l’Italia, prossima alla risoluzione della Questione Romana con la sottoscrizione dei Patti Lateranensi.

I protagonisti delle celebrazioni reatine ebbero il pregio di essere coordinati dal venerabile vescovo Massimo Rinaldi, che con la pubblicazione del Bullettino seppe coinvolgere il mondo ecclesiale e la società civile, dando conto delle iniziative intraprese giusto cento anni orsono.

L’ingresso all’evento è gratuito e libero previa prenotazione tramite la piattaforma EventBrite (https://bit.ly/3FfmVjL). Sarà consentito l’accesso dietro presentazione del Green Pass.