Giorgia Meloni a Rieti per presentare il suo libro “Io sono Giorgia”

RIETI - L’appuntamento con Giorgia Meloni a Rieti è per lunedì 13 dicembre alle 17 al Cinema Moderno di Via Cinta 56. Il Leader di Fratelli d’Italia si racconterà con Nico Forletta, giornalista di Radio Rai.

Per prendere parte alla presentazione del libro sarà necessario accreditarsi all’indirizzo mail: fratelliditaliarieti@gmail.com oppure scrivere al numero: +393474777107 fornendo le generalità e il numero di telefono al fine di garantire il pieno rispetto della normativa vigente per il contenimento del Covid-19 si ricorda che per accedere al Cinema sarà necessario esibire il “super Green Pass”.