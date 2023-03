Alla scoperta del tesoro della pergamena con Funambolo e Jobel

RIETI - Sfogliare un libro per scoprire gli angoli nascosti della città e poi “giocarci” su: il libro è Il tesoro della pergamena e racconta le avventure di un piccione e di un topino ambientate nell’antica chiesa di Sant’Antonio Abate e nell’Ospedale vecchio. Una storia per bambini e bambine tutta da scoprire, venerdì 31 marzo a Rieti, al Civico 20 di via dei Crispolti alle 17.

Il libro, edito da Funambolo Kids, sarà presentato dall’autrice Maria Ludovica Faraglia e da Lucia Ricciardi, a cui si devono le illustrazioni. La storia è quella di Piccione, nato proprio nel centro di Rieti in un luogo particolare e ricco di fascino; tra avventure e peripezie alla ricerca di un misterioso tesoro, Piccione scoprirà insieme a Topino l’importanza dell’amicizia e la bellezza di un luogo abbandonato ma mai dimenticato.

Alla presentazione del libro seguirà un laboratorio creativo a cura dell’autrice e dell’illustratrice.

L’appuntamento è venerdì prossimo alle 17; l’iniziativa – indicata per bambini da 7 a 11 anni – è a ingresso libero e rientra tra le attività del progetto Ci vuole un villaggio, selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo di contrasto alla povertà educativa minorile.