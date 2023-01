Rieti 2022, un anno di grandi eventi sportivi: giovedì in distribuzione a Palazzo Potenziani

RIETI - Raccontare di sport per parlare di intuizioni, passioni, relazioni e lavoro di reatini illuminati che nel 2022 hanno fatto della città e del territorio un campo di gara a cielo aperto dove si sono mescolati e sfidati atleti in arrivo da tutta Italia e da mezzo mondo. Grazie alla narrazione di Valerio Vecchiarelli e alle spettacolari foto di Gianfranco Bartolini, Riccardo Fabi, Emiliano Grillotti e Gianluca Vannicelli, nella nuova pubblicazione della Fondazione Varrone il racconto di Rieti 2022 Un anno di grandi eventi sportivi corre veloce e incisivo, a ricordare una volta di più quanto lo sport non sia solo agonismo e desport, divertimento, ma opportunità professionali, marketing territoriale, sviluppo economico.



«E’ questa la ragione che ci ha spinto a dare vita a questa pubblicazione e che da sempre vede la Fondazione Varrone accanto alle associazioni e alle realtà più impegnate della provincia perché oltre e al di là del singolo evento al territorio resti qualcosa di più», ha detto il presidente Mauro Trilli aprendo la presentazione.



Poi è stato lo stesso Vecchiarelli a condurre l’evento solleticando e sollecitando gli ospiti: Sergio Battisti, che dal cilindro del Rieti Sport Festival ha tirato fuori lo skiroll, Fabrizio Formichetti, che con lo Scopigno Cup ha portato il nome di Rieti fin dentro il Maracanã di Rio de Janeiro, Alberto Milardi, che con l’Atletica Studentesca continua a mantenere il “Guidobaldi” nell’Olimpo dell’atletica italiana e mondiale, Stefano Pecci, che con la K42 promuove la maestà del Terminillo anche verde e senza neve, Andrea Trinchi, che nelle acque del lago del Salto allena e affronta atleti di mezzo mondo, Costanzo Truini, che con la “squadra” dell’Automobile Club di Rieti sta aprendo nuove strade alla storica passione dei reatini per i motori.



Non sono mancate notizie e anticipazioni per la prossima stagione: una su tutte, il lancio della candidatura di Rieti per i Campionati mondiali di Skiroll del 2025 e la possibilità di avere a Terminillo il centro federale “appenninico” della Fisi.



Chiara Mestichelli, vice sindaco di Rieti con delega allo Sport, ha raccolto la sfida parlando di «stimoli fortissimi che arrivano da persone che non sono dei visionari e che nell’impegno che mettono nell’organizzazione di eventi sportivi dimostrano consapevolezza e capacità».



Per chi fosse interessato alla pubblicazione della Fondazione Varrone c’è la possibilità di ritirarne una copia gratis, giovedì prossimo, 13 gennaio, dalle 11 alle 13 e dalle 15 alle 17 a Palazzo Potenziani, al civico 24 di via dei Crispolti.