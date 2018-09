RIETI - È appena uscita la versione eBook per il mercato mondiale del romanzo breve di Elisa Sartarelli “La fine dell’estate (1992-2015)”, edito da LFA Publisher, a soli euro 2,49.



La versione per eReader è uscita proprio ora che l’estate sta finendo, esattamente nel periodo in cui è ambientato il libro.



Un romanzo breve con protagonista un'adulta che ripensa a un'estate del 1992 sul litorale romano, quando era una ragazzina e assisteva alle vicende di alcuni adolescenti, tra i quali sua sorella. Il lettore entrerà nel mondo dei ragazzi, parallelo e troppo spesso sconosciuto agli adulti.



Non mancheranno i pettegolezzi estivi, la vita tra la spiaggia e le serate con gli amici. E la vita di tutti i giorni che aspetta dietro l’angolo dell’ultimo giorno di agosto. Ed ecco riaffiorare i pensieri della ragazzina di tanti anni prima nei ricordi della donna che scrive questa sorta di diario. Il racconto di un’epoca in cui le notizie fluivano senza social network, senza internet e senza cellulari. E per chiamare gli amici si andava sotto casa e si suonava al citofono.



Un romanzo per i ragazzi e per gli adulti, con brevi passaggi di una presente estate trascorsa dalla protagonista a San Vito Lo Capo, in Sicilia.



Ma ovunque si passino i mesi più caldi dell’anno, arriva sempre inesorabile la fine dell'estate, che lascia, a volte per la vita, il sapore dei ricordi estivi.



Elisa Sartarelli, giornalista, scrittrice e blogger, è laureata in Lingue e Letterature Moderne e collabora attualmente con Il Corriere di Rieti e della Sabina, e con Il Giornale web.



Il libro può essere scaricato in versione eBook dal link https://www.bookrepublic.it/book/9788833430669-la-fine-dellestate-1992-2015/

Sabato 1 Settembre 2018



