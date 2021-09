Nel cortile di Palazzo Marcotulli Matteo Trevisani presenta “Il Libro del Sangue”

Lunedì 13 Settembre 2021, 12:53 - Ultimo aggiornamento: 12:54

RIETI - L’editoria indipendente torna protagonista in via Garibaldi, dopo mesi di stop a causa della pandemia. Dopodomani, 15 settembre, su invito della Libreria Moderna, lo scrittore Matteo Trevisani sarà a Rieti per presentare il suo ultimo lavoro, “Il Libro del Sangue”, recentemente pubblicato per Blu Atlantide. Ultimo tassello di una trilogia composta anche da “Il Libro del Sole” e “Il Libro dei Fulmini”, quest’ultimo vincitore del Premio Commisso Under 35, lo scorso anno.



Tre romanzi che hanno riscosso il plauso dei lettori e della critica, rendendo Trevisani uno degli autori più originali ed interessanti del momento. “Il Libro del Sangue” è una straordinaria avventura di genealogia e destino, in cui Trevisani immagina un se stesso inedito, che scopre aspetti nuovi ed inquietanti delle sue origini genealogiche, dopo l’arrivo di una misteriosa mail. Base di partenza da cui nasce un intreccio avventuroso ed introspettivo, a metà tra il realismo e la magia, che ha già stregato la critica e gli addetti ai lavori.



Grande attesa, dunque, per la presentazione del romanzo e l’incontro con Trevisani e l’editore Simone Caltabellota, programmata per mercoledì (15 settembre) a partire dalle 18: la location è il cortile di palazzo Marcotulli, di fronte alla Libreria Moderna, in via Garibaldi 241.



Ingresso aperto solo ai possessori del Green Pass, si consiglia la prenotazione alla mail libreriamoderna@gmail.com .