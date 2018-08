di Luigi Ricci

RIETI - Titanica, mastodontica, ponderosa. Sembrano aggettivi esagerati ma sono i più adeguati per descrivere lo sforzo di Giuliano Colarieti il quale, da ex giocatore, dirigente e appassionato, ha seguito da vicino vita e traversie di molte delle società di basket di Rieti, e che nell’arco di quasi un triennio ha raccolto un enorme archivio fotografico e di articoli di quotidiani e riviste per condensarli poi in un libro, anzi due, intitolato “Rieti e le sue cinque stelle”.



Un’opera titanica per lo sforzo necessario a raccogliere ovunque una capillare documentazione fotografica a cui praticamente non è sfuggito nessuno che abbia avuto a che fare con la pallacanestro a Rieti da prima della guerra. Per questo motivo ne è emersa un’opera mastodontica: due libri, formato album, di ben 700 pagine l’uno e pesanti qualche chilo, a conferma di quanto sia ponderosa l’opera.



«E’ stato un lavoro lunghissimo e impegnativo – spiega Colarieti – Sono partito da un vasto archivio fotografico personale che poi ho progressivamente ampliato, andando letteralmente a rompere le scatole a chiunque avesse una foto rara e introvabile per documentare qualsiasi squadra, incluse tantissime formazioni giovanili, o personaggio, al punto che più andavo avanti e più il libro cresceva e sembrava non finire mai».



Per questo motivo è stato necessario dividere l’opera in due volumi. Il primo, ora disponibile, riguarda tre delle cinque stelle del titolo: la Amg Sebastiani, la Nuova Sebastiani e il basket femminile, quest’ultimo con un incredibile e vastissimo repertorio di foto pressoché sconosciute a tutti a cavallo della guerra. Il secondo volume, che Colarieti sta completando, riguarderà invece il basket in carrozzina e le società successive dal 2009 in poi: Rieti Basket Club e Npc.



«Completare i libri non è stato facile anche per la difficoltà a trovare uno sponsor visto che si tratta di un’operazione dai costi elevati – spiega l’autore – però a questo punto, dopo aver praticamente completato il lavoro, non potevo più tenerlo nel cassetto». Di qui la decisione di mettere per ora “Rieti e le sue cinque stelle” in visione presso il negozio di grafica e stampa in viale Maraini 37, per chiunque fosse interessato all’acquisto ed eventualmente ordinarne la propria copia personale.



Si tratta di un’opera storicamente interessantissima che fissa soprattutto con le immagini oltre 80 anni della pallacanestro reatina. Chiunque lo sfoglierà, che segua ancora il basket o meno, troverà tanti ricordi legati sia all’epoca in cui è stato vicino alla pallacanestro, che ad altri periodi, e dove un sezione vasta e affascinante riguarda le origini, i giocatori dell’epoca e i campi, tutti scomparsi, a parte San Liberatore, dove è cresciuto fino a oggi il fenomeno basket a Rieti.

