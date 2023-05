“Via Savoia Il labirinto di Aldo Moro”, il libro pubblicato da Marco Follini sarà presentato a Magliano Sabina

RIETI - Duecentoventiquattro pagine per dipingere Aldo Moro, il suo modo di interpretare la politica, la vita dall'arrivo a Roma dalla Puglia, fino a tracciare il ritratto di uomo tormentato e fragile sempre alla ricerca del dialogo e pronto ad aiutare chiunque. E' "Via Savoia Il labirinto di Aldo Moro" il libro pubblicato da Marco Follini lo scorso marzo 2022, che prende il nome dalla via "defilata" rispetto al resto del Palazzo che Moro scelse per il suo ufficio, e che sarà presentato venerdì 12 maggio a Magliano Sabina.

Nella Sala Consigliare di Palazzo Vannicelli, dall 17.30, a dialogare con l'autore sarà il senatore Lucio D'Ubaldo. A portare il saluto dell'amministrazione sarà il vicesindaco Emanuele Eroli. Le conclusioni saranno del sindaco Giulio Falcetta. Prima dell'inizio dell'incontro, alle 17, è previsto un momento di raccoglimento sulla tomba del cardinale Marcello Mimmi in cattedrale.