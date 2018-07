RIETI - Oggi, sabato 7 luglio, alle 17, apre i battenti la 23esima edizione di Libri&Liberi..Merkatino del Libro Usato. Quest’anno la manifestazione torna a Villa Reatina, in via Campoliano 32, con le stesse modalità degli anni passati: le famiglie potranno portare testi scolastici delle scuole medie e superiori usati, che saranno tenuti in conto vendita fino a settembre. “Oramai storica e consolidata “ ha dichiarato Chicco Cositni “ la nostra iniziativa rimane un presidio a difesa del diritto allo studio. Negli anni passati abbiamo fatto risparmiare alle famiglie reatine oltre 60000 euro sull’acquisto dei testi scolastici, dimezzando le spese obbligatorie per mandare i propri figli a scuola. Solidarietà attiva, militanza politica per rispondere in modo concreto alla crisi che sta devastando il nostro popolo. Insieme alla raccolta alimentare, che i militanti di Area Rieti portano avanti da un anno, e che oggi aiuta oltre 30 famiglie italiane, alle battaglie politiche,culturali e valoriali che costantemente ci vedono in campo,il Merkatino è esempio concreto di appartenenza ad una comunità, di donne ed uomini, ragazze e ragazzi, che volontariamente dedicano il loro tempo ad aiutare altri italiani".

