Lunedì 5 Settembre 2022, 00:10

RIETI - Caro energia e inflazione spingono in alto le spese delle famiglie ma, per quelle con figli in età scolastica, è il momento dell’acquisto dei libri di testo, con costi che mai come quest’anno incidono sui bilanci, soprattutto per il primo anno delle scuole superiori. In questo campo, non si registrano - in generale - rincari ma, nel contesto di bollette e spesa quotidiana, rivestono un peso notevole. La spesa media per il primo anno delle superiori (tra obbligatori e consigliati) è tra 450 e 500 euro, ma si può arrivare a 700 euro, includendo i vocabolari. Salvo diverse indicazioni, anche per l’anno scolastico in avvio, restano validi i tetti di spesa degli ultimi anni: per il primo anno delle superiori sono pari a 335 euro per il liceo classico, 320 per lo scientifico, 304 euro per gli istituti tecnici. Il rispetto - indicativo - vale per i testi obbligatori, ma spesso si aggiungono i libri consigliati, a partire dai vocabolari, e l’esborso aumenta.

Lo scenario. Qualche esempio, tratto dagli elenchi dei libri di testo della scuola. Per il quarto ginnasio, sezione A del liceo classico Varrone di Rieti, il costo dei testi obbligatori raggiunge 352,80 euro ma, con l’aggiunta dei vocabolari di latino, greco e inglese (consigliati e quindi al di fuori del tetto di spesa), si può raggiungere la cifra di 713,80 euro. Stesse somme per la sezione B, per la C e per la D. Per il primo liceo scientifico Carlo Jucci di Rieti, la spesa per i libri scolastici di testo si attesta a 457,80 euro, che diventano 656,70 aggiungendo vocabolario e dizionario di latino. Passando all’Istituto Celestino Rosatelli di Rieti, per il primo anno del biennio tecnico elettronica ed elettrotecnica, la spesa globale si attesta a 283 euro, così come per la sezione A del biennio tecnico meccanica e meccatronica si conferma la stessa quota di 283 euro, mentre per il primo anno del tecnico biotecnologie sanitarie si arriva a 285,50 euro. Trasferendosi al liceo Rocci di Fara in Sabina, per la sezione A del quarto ginnasio, l’esborso per i libri di testo obbligatori si attesta a 319,20 euro, che crescono a 697,30 con i consigliati vocabolari e dizionari di latino e greco. Per quanto riguarda il liceo scientifico, per il primo anno della sezione A, il costo dei libri di testo obbligatori è pari a 348,30 euro mentre, includendo anche i libri consigliati, si arriva a 466 euro. All’Istituto di istruzione superiore Gregorio da Catino di Poggio Mirteto, nella sezione A del liceo scientifico, il costo complessivo è pari a 396,05 euro che sale a 487,05 euro con il dizionario di latino. Trasferendosi ad Amatrice, sempre per il primo anno delle superiori, si raggiunge la quota di 394 euro per i testi obbligatori, che cresce a 621,30 con i libri consigliati. Come da tradizione, per risparmiare, ci si può rivolgere ai mercatini dei libri usati, a Rieti e nel Lazio, che garantiscono risparmi, in media, tra il 20 e il 30 per cento.