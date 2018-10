© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Domenica è una giornata nella quale verranno presentati due importanti libri in Sabina. Alle 11 presso i locali della ex pretura a Poggio Mirteto in via Gramsci, alla presenza del giornalista Enrico Galantini che modererà l’incontro, verrà presentato il libro “Maira Nereide”, romanzo storico della scrittrice reatina Elisa Scipioni. Il libro, pubblicato da Ofelia Editrice, è disponibile in tutti i principali store online e prenotabile in libreria.E’ la storia di Maira Nereide, ragazza orfana, di padre inglese e madre italiana, che viene cresciuta nella famiglia dello zio materno. Trascorre l’infanzia e la giovinezza facendo la spola tra Roma e il possedimento fuori città dei parenti, prima al seguito dello zio medico e poi del cugino, con cui instaurerà un rapporto ambiguo e morboso. Maira si trasferirà per un breve periodo a Parigi e, al cospetto di questa modernissima città, si accorgerà di quanto la sua vita fosse stata apatica fino ad allora. Sarà nella capitale francese che farà un incontro destinato a cambiarle la vita. “Maira Nereide” racconta la quotidianità di una famiglia medio-borghese della seconda metà del XIX secolo, che vive in una provincia rurale e che, nonostante l’agiatezza economica, non può sfuggire ad alcune incombenti dinamiche contadine.Sempre domenica ma alle 16 a Montasola all'interno dell'area eventi di Made in Sabina, nel parco comunale “Il Monte” la Biblioteca di Montasola organizza la presentazione dell'ultimo libro di Franco Casadidio: “Il volo del canarino”. L'opera racconta la vicenda umana e sentimentale dei protagonisti: Jürgen, rampollo di una famiglia dell’aristocrazia Bavarese nonché ufficiale delle SS e Sara, ebrea per parte di madre, discriminata e perseguitata in base alle leggi di Norimberga varate da Hitler nel 1936. Dalla firma della resa tedesca nel 1918 alla crisi del ’29; dai primi anni del movimento nazista alla presa del potere nel gennaio del 1933. Dalla “notte dei lunghi coltelli” a quella dei “cristalli”; dai tentativi di assassinare Hitler fino alla disfatta finale, passando attraverso la Conferenza di Wannsee e l’assassinio di Heydrich, ogni episodio, raccontato con precisione storica, vede partecipi a vario titolo i protagonisti del romanzo, in un’avvincente narrazione che si concluderà solo a metà degli anni ’80. L'autore del romanzo sarà a disposizione per approfondimenti e domande al termine della presentazione.