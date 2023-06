Sabato 17 Giugno 2023, 09:29

RIETI - La passione per i libri ed il rifiuto di buttarli via, di pensare che possano essere sorpassati dal digitale. Così nasce “Il Libraio Magico”, la bancarella di libri usati, da 8 anni al Mako di via Micioccoli, a Rieti, aperta dal martedì al sabato.

A gestirla sono Alfredo e Giacomo Grassi, padre e figlio, che danno nuova vita a romanzi, fumetti, saggi e narrativa di ogni genere. Da Manzoni a Wilde, passando per i Dylan Dog e Shakespeare, tutti qui hanno una cosa in comune: sono di seconda mano, caratteristica che ne abbassa il prezzo economico ed ecologico, aumentandone il fascino.





IL RACCONTO



«Ho iniziato da solo, vendendo degli oggetti via internet, poi mi sono stabilito al Mako - racconta papà Alfredo - mi sono specializzato sui libri e da qualche tempo mi aiuta anche mio figlio Giacomo». Legame familiare, ma anche una grande passione per la letteratura ad unire i due: «Preferiamo letture diverse - svela Giacomo, sorridendo - un libro che io consiglierei a tutti è “Siddharta” di Hermann Hesse, papà invece raccomanderebbe “Moby Dick”».

Non un box come gli altri venditori del mercatino, ma una bancarella “vecchio stile” ad ospitare il regno dei due reatini e dei loro libri, mentre non si escludono degli ampliamenti: «Il nostro sogno nel cassetto è mettere su un’associazione culturale e fare una libreria mobile, così da portare i libri in quei paesi dove non c’è neanche un’edicola».





Una clientela variegata per età ed esigenze: «I libri continuano a vendere molto - affermano - i clienti più maturi scelgono spesso i saggi, i più giovani optano per i classici: è sempre bello vedere un ragazzo che acquista un libro». Non mancano neppure i pezzi d’epoca in esposizione: «Abbiamo avuto un’edizione critica della Montessori, un libro introvabile, che abbiamo venduto molto bene - raccontano - quello più antico che ci è capitato era di Loreto Mattei, un’edizione diversa da quella solitamente in circolo, stampata proprio a Rieti alla fine del ‘700».



Così si salva la cultura e la carta dei libri, mentre sui supporti digitali i Grassi hanno le idee chiare: «Gli e-reader non supereranno mai il cartaceo: per quanto i nuovi supporti siano comodi, gli amanti della carta ci sono e sono più di quanti si pensi».