RIETI - Ad un mese dall’apertura Libri&Liberi, il merkatino del libro usato di Area Rieti, ha già fatto risparmiare, secondo gli organizzatori, oltre 22000 euro alle famiglie reatine, ripetendo il successo degli anni passati. «E’ con orgoglio - ha dichiarato Chicco Costini - che rivendichiamo il risultato sociale che stiamo realizzando: la nostra comunità grazie all’impegno dei suoi militanti, ancora una volta è punto di riferimento per le famiglie della nostra città, concretizzando il diritto allo studio nell’atto di un aiuto diretto. Quest’anno maggiore è la soddisfazione perché tanti giovani sono diventati attori protagonisti dell’iniziativa, scegliendo di impegnare la propria estate nella militanza quotidiana al servizio del proprio popolo. Il merkatino di via Campoloniano, dietro ai cubi di Villa reatina, è anche quest’anno riferimento di tantissime famiglie, che attraverso la compravendita di libri usati risparmiano centinaia di euro, sgravando un costo importante a tanti italiani messi in ginocchio dalla crisi economica».



«Parallelamente - prosegue Costini - i militanti di Area Rieti continuano la raccolta alimentare, che li vede durante la settimana davanti ad i supermercati ed il venerdì pomeriggio a via Garibaldi, presso la nostra sede, a consegnare pacchi a famiglie italiane in difficoltà. Ad oggi oltre 40 nuclei di nostri compatrioti usufruiscono dell’aiuto frutto della generosità dei reatini. Le nostre azioni non nascono dalla beneficienza pelosa di chi, per lavarsi la coscienza, regala il superfluo, ma sono figlie dell’impegno politico di donne ed uomini, ragazze e ragazzi, che di fronte all’aggressione che il nostro popolo sta subendo, hanno deciso di reagire attraverso la militanza e il dono del proprio tempo. Il nostro non è volontariato, ma impegno politico, è la risposta concreta a chi vorrebbe cancellare identità e radici rivendicando con orgoglio il nostro essere italiani».



«Non ci arrendiamo alla globalizzazione - dichiara Costini - non giriamo le spalle di fronte a chi vorrebbe imporci un mondo di individui senza Patria ed identità, il nostro sangue è italiano, ne siamo fieri e vogliamo dimostrarlo nei fatti. Area Rieti è una trincea identitaria, dove diamo forma all’amore per il nostro popolo, dimostriamo che in un’epoca in cui tutto sembra essere virtuale e condizionato dall’egoismo, esiste chi ancora, attraverso il proprio sacrificio, vive in una dimensione comunitaria e solidale. Area Rieti è il luogo dove la politica cessa di essere caccia alle poltrone, e torna a trasformarsi in valori che diventano azione».

Martedì 7 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:36



© RIPRODUZIONE RISERVATA