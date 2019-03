© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - La Libreria Moderna di Via Garibaldi si fa cornice di un nuovo incontro letterario, previsto per questo pomeriggio alle 18. Paola Cereda arriva in città, per parlare del suo libro “Quella Metà Di Noi”, edito nel 2019 per la casa editrice Perrone.La storia narrata dalla scrittrice, nata e cresciuta in Brianza, è quella di Matilde, ex insegnante ormai in pensione, che accetta di badare ad un vecchio ingegnere per necessità. Da qui Matilde inizia ad esplorare le zone più nascoste del suo animo, scoprendo il confine tra calcolo e sentimento, anche attraverso il particolare rapporto con sua figlia e con lo stesso ingegnere. A fare da sfondo al tutto c’è la frenetica città di Torino, dove si muovono i personaggi messi nero su bianco dalla Cereda, che con “Quella Metà Di Noi” offre lo spaccato di una società frammentata, in cui è talvolta necessario reinventarsi per scoprire le parti più inesplorate del proprio io.“Quella Metà Di Noi” entra a far parte di un curriculum già nutrito come quello di Paola Cereda, psicologa con la passione per il teatro, già autrice del romanzo “Della Vita Di Alfredo (Bellavite), vincitore del Premio Calvino 2009, e di “Se Chiedi Al Vento Di Restare” (Piemme), Finalista al Premio Letterario di Rieti nel 2014.