RIETI - Liberi sulla Carta chiude, ringrazia e festeggia un successo (quasi) inatteso. Il reading di Laura Morante, che domenica sera legge passi dal suo “Brividi immorali” (edito per La nave di Teseo) accompagnata dal violino di Andrea Ruggiero è l’ultimo, grande spettacolo che chiude il fitto programma quotidiano di tre giorni offerto dalla fiera dell’editoria indipendente alla sua prima edizione di emigrata da Farfa a Rieti. A partire dal primo evento di venerdì pomeriggio, l’ultima giornata di festival, al polo culturale di Santa Lucia si chiude intorno alla mezzanotte, quando la Morante si dirige al tavolo per il firma-copie (nella foto) e sul palco salgono il patron di Liberi sulla Carta, Fabrizio Moscato, insieme all’assessore comunale alla Cultura Gianfranco Formichetti, al vice presidente della Fondazione Varrone Roberto Lorenzetti e ad Emiliana Avetti, responsabile di Laboratorio 3.0, per concludere l’edizione zero del debutto reatino, festival numero dieci se ci si attiene alla cronaca dell’ultimo decennio di manifestazione.



IL BILANCIO DEL PATRON FABRIZIO MOSCATO

“È andata benissimo, oltre ogni previsione – racconta Moscato a Il Messaggero – Ciò che mi ha colpito, in questi tre giorni di festival, è stata la risposta della città. Ho visto tanti reatini che hanno avuto atteggiamenti di curiosità e in alcuni casi di gratitudine nei confronti della manifestazione. Tutti gli appuntamenti sono stati seguitissimi e non soltanto quelli serali. Il venerdì, ad esempio, che per Liberi sulla Carta è sempre stato un giorno difficile perché giornata lavorativa, stavolta ha avuto invece una risposta che ha sorpreso tutti noi della macchina organizzativa. Quest’anno era una prova generale, l’edizione zero di Liberi sulla Carta, ma in realtà non sono neanche bastate le sedie per far sedere tutti. È una cosa incredibile per una manifestazione dedicata ai libri”.



Poi ci sono i progetti per il futuro: “Questa curiosità della città e la sua voglia di partecipazione ci sorprendono, lusingano e responsabilizzano, perché Rieti ha delle aspettative alte riguardo a Liberi sulla Carta, altrimenti non sarebbe venuta così tanta gente. Ciò che vogliamo fare, a partire dalle prossime settimane – prosegue Moscato – sarà coinvolgere molto di più la città. In questi giorni ho visto tanti reatini, di tutte le età, ma anche persone affezionate, lo zoccolo duro della manifestazione, che hanno preso la macchina e sono venute a trovarci. Cambia il baricentro di Liberi sulla Carta, ma a Rieti la manifestazione dovrà essere in grado di costruire la sua capacità di attrarre persone da fuori. Non sarà un lavoro semplice, ma qui ci sono le potenzialità ed è fondamentale che, ovunque ci giriamo, troviamo persone che si mettono a disposizione, perché da soli non si costruisce nulla”.



Senza dimenticare l’idea di trasformare Liberi sulla Carta in una fiera itinerante lungo diversi luoghi della città: “Vogliamo ospitare un numero maggiore di editori, perciò stiamo cercando soluzioni logistiche – spiega Moscato – Farfa era un luogo bellissimo, ma il polo culturale di Santa Lucia può essere la location dove accade Liberi sulla Carta. Poi a Rieti ci sono molti luoghi belli, che sembrano nati per un evento come il nostro. La nostra presenza dovrà quindi sposarsi con le tante cose belle che la città offre. Vorremmo che Liberi sulla Carta possa essere considerata un’opportunità per tutti coloro che, qui, fanno qualcosa per il mondo della cultura. Far capire che, dando spazio a noi, lo daranno anche a loro stessi. Il modello è quello di una città che vive la manifestazione e non di un evento che si svolge in città. E se all’inizio la fame di Rieti per un evento del genere era una mia considerazione, adesso, con i numeri in mano, appare come una certezza”.



L’ULTIMA GIORNATA

Nel terzo e ultimo pomeriggio di Liberi sulla Carta, accompagnata dagli uomini della scorta arriva Federica Angeli, la giornalista di Repubblica minacciata dalla criminalità di Ostia dopo le inchieste che, a partire dal 2013, la costringono a perseguire una vita blindata. Sul palco centrale, la Angeli racconta la vita stravolta, mascherata con le sembianze di un gioco per nascondere la realtà ai figli, e le minacce ricevute negli anni successivi (ultima, in ordine di tempo, la busta con un proiettile fatta recapitare in aprile alla redazione de Il fatto quotidiano).



Alla domanda del pubblico se le sia mai interessato entrare in politica, la Angeli risponde: “Io candidata? Sono laureata in sociologia e sono giornalista. Per fare le cose voglio essere preparata: ora sto studiando giurisprudenza. Prima mi laureo, poi fra due anni e mezzo vediamo". E' la riflessione - rilanciata poi in un tweet sul profilo Twitter di "Liberi sulla Carta", legata ad un suo possibile impegno in politica che la giornalista, al momento, esclude. "Sono stata contattata molte volte per sondare un mio possibile interessamento - racconta la Angeli - L'ultima fu due anni fa, poco prima della vittoria di Virginia Raggi candidata a sindaco di Roma. Io ho sempre rifiutato ogni proposta di impegno politico, ma sono convinta che per fare politica sia necessaria la competenza e l'ultimo episodio è stato il via libera alla scelta di mettermi di nuovo a studiare e conseguire la mia seconda laurea in giurisprudenza. Mi mancano due anni, poi nel 2020 ne riparliamo".



Interminabile il firma-copie per il suo libro “A mano disarmata” (Baldini+Castoldi), cronaca dei millesettecento giorni che la Angeli ha vissuto nel mirino della malavita da quando, nel 2013, le fu assegnata la scorta.



