RIETI - Lettera anonima recapitata al sindaco di Montopoli di Sabina, Antimo Grilli. Nel biglietto, scritto a mano, il primo cittadino e persone a lui vicine verrebbero accusate di essere responsabili, al pari dell' ex dipendente, degli ammanchi in Comune.



A rendere noto il contenuto della missiva è stato proprio il sindaco Grilli attraverso la sua pagina Facebook.

"Questa squallida persona - riferisce Grilli - mi ha scritto alcune cose dandomi del “ladro”, insieme ai miei compagni, associandomi all’ex ragioniere infedele del comune già condannato in primo grado a quasi 6 anni. La cosa ancora più squallida è che vengono coinvolte anche alcune persone della mia famiglia che hanno solo avuto, il difetto, in questi anni, di avermi sempre sostenuto e supportato nel condurre una battaglia verso la legalità, la trasparenza e le cose giuste".









Ultimo aggiornamento: 10:06 © RIPRODUZIONE RISERVATA