RIETI - Rieti è pronta ad accogliere un’altra serata di buona musica, riscoprendo un genere particolare come il Gipsy Jazz. Ancora un Friday Night Live di qualità fra le mura del Be’er Sheva, che questo venerdì accoglierà il quartetto “Les Petits Papiers”.Torna in città un gruppo aquilano, in grado di far riassaporare agli amanti del genere, lo swing americano e la canzone francese degli anni ’20, ’30, ‘40. Un progetto musicale che nasce nel 2017, quello di “Les Petits Papiers”, e che s’impone ben presto nel panorama abruzzese, contagiando poi tutto il centro Italia. Nei concerti, composti anche da brani inediti, è facile per l’ascoltatore percepire l’influenza di voci autorevoli del jazz, come quella del chitarrista Django Reinhardt; pioniere anche del genere Manouche, che dà molto spazio agli strumenti a corde e che rappresenta un’altra costante per le esibizioni della band.Un’altra tappa in città per il quartetto, che a breve approderà anche alle prime fasi del “Premio Martini” con una cover riarrangiata; prima di presentare al pubblico i diversi inediti ancora in cantiere.Si prospetta un’altra serata di musica, emozioni e divertimento al Be’er Sheva, domani (Venerdì 1 Febbraio) a partire dalle 22.30.