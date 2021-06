Successo a Leonessa per la sesta tappa del Tour vaccinale. Domani al de Lellis lo Junior Open Day

RIETI - Si chiude con l’ennesimo successo la sesta tappa del Tour vaccinale anti-COVID-19 della Asl di Rieti, dedicato agli over 30 anni, con somministrazione del vaccino J&J. Oltre 200 sono stati infatti i cittadini, che sin dalle prime ore del mattino di oggi, sabato 4 giugno, si sono recati presso il Poliambulatorio Asl Rieti di Leonessa, in corso S. Giuseppe, per la somministrazione del vaccino monodose. Complessivamente, le tappe di Antrodoco, Magliano Sabina e Leonessa hanno permesso alla Asl di Rieti di somministrare un totale di 620 dosi di vaccino J&J, ma soprattutto, di portare la Campagna vaccinale ‘a casa’ dei cittadini, azzerando le distante e coinvolgendo la popolazione residente in importanti eventi di prevenzione che ci permetteranno di lasciarci alle spalle, entro breve, l’emergenza da SARS CoV-2.

Domani, domenica 6 giugno, dalle ore 9:00 alle ore 16:00 presso l'Area prelievi dell'Ospedale provinciale di Rieti de' Lellis, si svolgerà il primo "JUNIOR OPEN DAY" del Lazio organizzato dalla Asl di Rieti e aperto alla fascia di età 12-16 anni (nati nel periodo 2005-2009) con somministrazione del vaccino Pfizer. Per accedere all’Area vaccinale, i cittadini dovranno raggiungere l’ingresso del reparto di Medicina Fisica e Riabilitativa, blocco B, piano -1).

In occasione dello Junior Open Day, la Direzione Aziendale della Asl di Rieti ha deciso di 'premiare' i bambini e i ragazzi, con un buono per un gelato offerto dai Fratelli Napoleone, che l'Azienda ringrazia per la sensibilità dimostrata, da utilizzare da martedì 8 a venerdì 11 giugno presso la Pasticceria di via S. Agnese.