Leonessa “spedita” verso la sua prima Terminillo Marathon Off Road del 20 giugno

RIETI - Oramai mancano pochi giorni a domenica 20 giugno, la macchina organizzativa della Terminillo Marathon Off Road è alle ultime rifiniture per l’allestimento di questo appuntamento di mountain bike a Leonessa valido come prova del circuito Pedalatium Off Road.

Il percorso di 42 chilometri si presenta molto impegnativo, ma anche suggestivo dal punto di vista paesaggistico dato che abbraccia tutto il territorio comunale di Leonessa con l’opportunità di godere dei panorami, delle bellezze uniche e di gustare il piacere della guida su queste imponenti montagne del Terminillo che si prestano sia alle ruote lisce da strada che per quelle grasse del fuoristrada.

«Eravamo già pronti con il tracciato lo scorso anno – afferma Simone Adone, vice sindaco e assessore allo sport per il Comune di Leonessa - ma il lockdown forzato non ci ha consentito di svolgere la gara. Insieme alla collaborazione della Zero Team di Paolo Ferri, tutti i bikers partecipanti saranno complici della stupenda cornice del nostro paese, dando vita ad una delle manifestazioni più importanti della nostra provincia reatina. Il tracciato è molto suggestivo, si parte dal centro storico di Leonessa, si attraversano buona parte dei sentieri del nostro territorio per un totale di 42 chilometri con alle spalle il massiccio del Terminillo. Questa è la prima edizione e sarà sicuramente un successo, ma siamo convinti che è solo un punto di partenza per dare continuità ai nostri progetti con la Zero Team».

Iscrizioni agli sgoccioli: entro oggi, giovedi 17, ci si può ancora iscrivere tramite Endu oppure anche tramite il sito www.terminillomarathon.it.. Domani, venerdi 18, ancora una finestra per le iscrizioni presso il negozio Zerolimits di Rieti in viale Fassini mentre sabato 19 e domenica 20 ci si potrà iscrivere presso la segreteria in loco a Leonessa.