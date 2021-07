A Leonessa dal 7 al 10 agosto c'è la Ten's Summer League, attesa la presenza di 4 ex stella della serie A

Domenica 11 Luglio 2021, 11:58

RIETI - La Ten's summer League arriva a Leonessa dal 7 al 10 agosto. Passa per il comune reatino il format sportivo dell'ex calciatore Maurizio Iorio, che vedrà fronteggiarsi alcune coppie di concorrenti a colpi di calciotennis.

La location sarà Piazza VII aprile e si promettono altre sorprese per l'occasione: pare certa infatti la presenza di 4 ex stelle della serie A per un'esibizione. Per i concorrenti, che giocheranno sotto i riflettori del canale "Sportitalia", in gioco un soggiorno a Sharm el Sheikh.

«Sarà l'appuntamento di spicco dell'estate 2021 a Leonessa - commenta il consigliere Tommaso Natalucci - prosegue il lavoro dell'amministrazione comunale per mettere a sistema nuovi eventi e per ampliare l'offerta turistica».