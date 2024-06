Leonessa riconferma sindaco Gianluca Gizzi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Leonessa riconferma il sindaco uscente Gianluca Gizzi (lista "Leonessa per tutti") con 606 preferenze (40,11 per cento), che ha superato la proposta degli altri due candidati sindaco Vito Paciucci (534 voti, 35,34 per cento, lista "Uniti per Leonessa") e Francesco Boccanera (371 voti, 24,55 per cento, lista "Leonessa nel cuore - Boccanera sindaco").