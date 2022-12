Successo per “Il giro del mondo in 80 suoni”, a Leonessa sul palco il musicista reatino Raffaello Simeoni

RIETI - All’Auditorium S.Lucia di Leonessa musica e sapori si sono fusi in un mix decisamente etnico, nel pomeriggio di ieri. Successo per “Il giro del mondo in 80 suoni”, iniziativa che ha visto sul palco il musicista reatino Raffaello Simeoni e la collaborazione di ristoranti e pasticcerie del luogo che hanno servito ai presenti delle ricette internazionali, con l’aiuto di alcuni rappresentanti delle minoranze etniche presenti in paese.



Un’esperienza che ha permesso ai presenti di fare un viaggio con l’orecchio e con il palato: questo l’effetto della musica di Simeoni, noto per l’impiego di strumenti etnici dal suono suggestivo, e degli assaggi serviti durante l’incontro: tra questi anche il porridge indiano e il kajmak, dolce tipico dell’area balcanica.



Così la Biblioteca Civica di Leonessa ha dato vita ad un evento che si inserisce nel nutrito calendario di iniziative per le festività natalizie, grazie anche al contributo della Regione Lazio e all’unione di intenti di diverse realtà locali.