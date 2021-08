A Leonessa l'appuntamento dedicato a Lucio Dalla per Libri ad Alta Quota

Giovedì 5 Agosto 2021, 13:01

RIETI - Canzone d'autore e letteratura si incontrano nell'appuntamento odierno di "Libri ad Alta Quota", il festival della Letteratura che animerà Leonessa per tutto il mese di agosto.



Appuntamento a partire dalle18 al chiostro di S. Francesco: ospite della giornata il critico musicale e giornalista Gino Castaldo per presentare il suo libro "Lucio Dalla", scritto a 4 mani con Ernesto Assante ed edito per Mondadori. Si riscopre così l'artista e l'uomo nato il 4/3/'43, attraverso il ritratto fornito dai due autori: "una biografia umana piena di musica e una biografia musicale piena di vita". Non mancheranno aneddoti, curiosità e stravaganze riguardanti Dalla, ma certamente non verrà neanche meno l'attenzione per i suoi testi e la sua musica, che rivivono anche oggi ispirando nuovi cantautori.



Anche il reatino Carlo Valente fa parte della schiera di artisti che non è rimasta immune al fascino di Dalla. Sarà proprio lui a curare l'aspetto musicale dell'appuntamento con un concerto in scena alle 21 in Piazza IV Novembre, sempre a Leonessa: un live che vedrà fondersi i brani del cantautore bolognese con quelli di Valente, che per sua stessa ammissione deve molto al genio di Dalla.