RIETI - Festeggia oggi nella sua casa fiorentina i 111 anni di vita la reatina Maria Federici, una delle persone più longeve d’Italia, inserita nel sito www.supercentenariditalia.it. (in cui è all'ottavo posto), attualmente la persona più anziana nata nella regione Lazio.



Nata ad Albaneto di Leonessa (Rieti) il 4 aprile 1908, quando la sua città natale era ancora in Abruzzo, la signora Maria, che non si è mai sposata, dopo aver frequentato le elementari, si trasferì a Firenze, dove vive atualmente.



E' stata una delle poche donne oggi ancora in vita a votare per il Referendum Costituzionale nel 1946. Nel 2017 è diventato socia onoraria dell'Associazione Italiana Risparmiatori. Oggi sarà festeggiata nella sua città di "adozione" dalla piacevole presenza di parenti ed amici. Ultimo aggiornamento: 12:46 © RIPRODUZIONE RISERVATA