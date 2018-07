RIETI - Nuova riapertura, nel cammino verso la ripresa post sisma, a Leonessa: dopo San Francesco l’amministrazione riapre anche la chiesa di San Pietro. «Mentre chi dovrebbe avere a cuore il futuro delle nostre comunità e procedere speditamente verso la ricostruzione è continuamente alla ricerca del timbro giusto per proteggersi da Anac, Procura, Corte dei Conti - osserva il deputato di FdI e sindaco di Leonessa, Paolo Trancassini - Leonessa butta il cuore oltre l’ostacolo e con il potere dell’ordinanza sfidando la peggiore burocrazia riapre anche la chiesa di San Pietro. Con la condivisione di tutta la giunta, in particolare grazie all’impegno del vicesindaco Vito Paciucci, ho firmato un’ordinanza e provveduto alla messa in sicurezza della chiesa di San Pietro. Dopo la chiesa di San Francesco, arriviamo alla riapertura di un portone che per troppo tempo è stato il simbolo di questa ricostruzione, lenta, cavillosa, indolente».

Domenica 1 Luglio 2018



