Leonessa saluta il 2022 con il concerto della banda e del coro, in paese anche i mercatini

RIETI - Finisce il 2022 ma non le iniziative legate elle festività. Ancora tanti gli eventi in programma a Leonessa che a patire da oggi (venerdì 30 dicembre) torna ad ospitare i mercatini fino a domenica e poi nuovamente dal 6 all’8 gennaio. Oltre a questo anche tanta musica e intrattenimento per festeggiare la fine dell’anno: alle 18.00 di oggi si parte con il concerto di Natale “I migliori auguri”, eseguito dal corale di S. Giuseppe presso la Chiesa di S. Pietro.



Qualche ora dopo, a partire dalle 21.00, cambia la location ma non l’atmosfera: ci si sposta presso l’auditorium S. Lucia per ascoltare il concerto della banda musicale di Leonessa “Giuseppe Forconi” e del gruppo Majorettes del paese.



Così si chiude l’anno in uno dei borghi più suggestivi del nostro territorio, dove sono previsti ulteriori eventi e concerti anche per la prima settimana del 2023.