RIETI - Si è svolto il consiglio straordinario del Comune di Leonessa, dedicato alla vicenda della centrale a biomasse che da dieci giorni è ferma per presunte irregolarità riscontrate.

L'assise cittadina si è svolta proprio davanti la struttura, situata nella frazione di Terzone ed ha chiesto tempi certi per la riapertura di una centrale molto importante per l'intero territorio leonessano sia in termini di smaltimento letame che in termini occupazionali. © RIPRODUZIONE RISERVATA