di Massimo Cavoli

RIETI - Addio a Umberto Battilocchi, storico pasticciere di Leonessa dove da decenni gestiva l'omonimo locale fondato in corso San Giuseppe, meta da sempre di turisti e amanti dell'arte dolciaria. L'artigiano, 80 anni, è venuto a mancare ieri sera al policlinico Gemelli di Roma dove si trova ricoverato e oggi pomeriggio, alle 15, saranno celebrati i funerali a Leonessa da dove, subito dopo, sarà trasferito per la tumulazione a Vindoli, la frazione dove era nato. Recensito dalle riviste specializzate nazionali per la qualità dei prodotti sfornati dal laboratorio annesso al bar, in particolare cornetti, cannoli, panettoni natalizi, pizze e uova pasquali, Battilocchi ha rappresentato un'eccellenza e un vanto per l'economia locale, più volte premiato nel corso della sua lunga attività condotta affiancato dalla famiglia, con in testa la moglie Sandra e ifigli Emilio e Cristina che oggi dirigono l'attività. Un successo che ha subito travalicato i confini locali, tanto che i prodotti della pasticceria oggi sono presenti in centri commerciali e negozi alimentari non solo del Reatino, ma anche di Roma e di altre località italiane.

Venerd├Č 25 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:21



