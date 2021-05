Leonardo Tosti confermato alla guida di Federmoda Confcommercio Lazio Nord

RIETI - Si è svolta ieri presso la sede di Confcommercio Lazio Nord la riunione dei soci del settore moda e tessile per il rinnovo delle cariche Federmoda Lazio Nord – Provincie di Rieti e Viterbo con la presenza anche in streaming dei colleghi di Viterbo.

A guidare il sindacato per i prossimi quattro anni sarà nuovamente l’imprenditore Leonardo Tosti , che si è visto così confermata dai suoi colleghi la fiducia per l’operato svolto negli ultimi anni a tutela degli operatori della categoria e che ha permesso di portare le province rappresentate oltre che Presidenza Regionale di Federmoda Italia anche nel Consiglio Nazionale.

Nel corso dell’assemblea, si è proceduto anche al rinnovo del consiglio direttivo che sarà composto da: Luigi Manzara, Paolo Melchiorri, Luigi Chiani, Antonella Torda, Monica Lunari, Giuseppe Tosti di Rieti al nuovo direttivo si aggiungono due imprenditori Cristina Filoscia ed Emiliano Iubei che si affacciano per la prima volta al mondo del Sindacato in rappresentanza del territorio viterbese.

«Sono felice di poter portare avanti il lavoro iniziato tempo fa, affiancato da un consiglio direttivo che si contraddistingue per l’ampia territorialità – afferma il presidente Tosti – I colleghi del nuovo direttivo rappresenteranno la voce degli imprenditori di tutto il territorio reatino e viterbese, raccoglieranno le esigenze e le istanze della categoria e ciò consentirà al sindacato di operare in sinergia al fine di valorizzare gli operatori del settore. Il nostro obiettivo è tutelare il settore commercio attraverso un’azione coesa sui temi più importanti della nostra categoria. Purtroppo le restrizioni causate dalla pandemia sono arrivate ad aggravare la situazione di un settore già in grande difficoltà come quello delle microimprese, ma il nostro obiettivo è di non lasciare nulla di intentato al fine di agevolare le imprese e traghettarle fuori da questo complicato momento storico».

