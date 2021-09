Leonardo Tosti nominato vicepresidente della Camera di Commercio Rieti-Viterbo: «Grazie della fiducia»

Martedì 14 Settembre 2021, 17:02

RIETI - Leonardo Tosti, noto imprenditore reatino e presidente di Confcommercio Lazio nord, è il nuovo vicepresidente della Camera di Commercio di Rieti - Viterbo

A nominarlo all’unanimità è stata la Giunta camerale nella sua prima riunione in cui sono stati affrontati, tra l’altro, gli aspetti legati alla costituzione e il funzionamento del nuovo Ente camerale.

«Sono molto contento della nomina di Tosti a vicepresidente – dichiara il presidente Merlani – poiché con la sua conoscenza del tessuto economico reatino e la passione dimostrata nell’attività imprenditoriale e associativa darà ulteriore energia alla nuova squadra che guiderà l’Ente camerale nei prossimi cinque anni. Una sfida ambiziosa che vogliamo diventi una straordinaria opportunità di crescita per l’intero territorio dell’alto Lazio».

«Ringrazio i membri di Giunta – sostiene Tosti – per la fiducia riposta in me. Ci attende un lavoro molto impegnativo considerando la vastità del territorio del nuovo Ente camerale che va dal mare agli Appennini e che possiede peculiarità uniche meritevoli di essere valorizzate e promosse. Al tempo stesso sono presenti anche fragilità come l’area del cratere, che rappresenta una nostra priorità e su cui ci adopereremo affinché la ricostruzione post-terremoto si completi nei tempi e nei modi previsti».

La giunta della nuova Camera di Commercio Rieti-Viterbo risulta così composta: Domenico Merlani (presidente), Leonardo Tosti (vicepresidente e Commercio); Luigia Melaragni (Artigianato), Rino Orsolini (Industria), Mauro Pacifici (Agricoltura), Vincenzo Peparello (Turismo).