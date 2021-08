Fiamignano celebra la Lenticchia di Rascino: il programma della 50esima edizione della Sagra

Venerdì 6 Agosto 2021, 12:48 - Ultimo aggiornamento: 12:54

RIETI - Fiamignano ospita la Sagra della Lenticchia di Rascino. Prevista per domenica 8 agosto la 50esima edizione della kermesse gastronomica dedicata ad uno dei fiori all'occhiello del nostro territorio e realizzata con l'appoggio di enti come Regione Lazio, Comune di Fiamignano e Pro Loco. Si rinnova così il legame che da secoli unisce il Cicolano a questo prodotto tipico, da sempre presente sulle tavole di questo territorio e sempre più apprezzato anche al di fuori.

Un'iniziativa che avrà luogo nel pieno rispetto delle norme anticovid: vige quindi l'obbligo di esibire il green pass o il tampone negativo e l'uso della mascherina. Lo stesso vale per gli altri eventi, inseriti nel programma in vigore nei weekend dall'8 agosto fino al 18 settembre, con percorsi naturalistici, convegni, musica e molto altro.

Il programma



Domenica 8 agosto

Ore 11: apertura percorso "Profumo di Lavanda" e "Fiamignano in cartolina"

Ore 16: apertura sportello per Annullo Filatelico per il 50° della sagra

Ore 20: inizio distribuzione delle lenticchie in umido con salsiccia e spettacolo musicale

Domenica 15 agosto: Ferragosto in alta quota a Cornino

Sabato 21 agosto

Ore 11: omaggio ai caduti di tutte le guerre alla Chiesetta Alpina (valico S. Angelo)

Sabato 28 agosto: Sagrato Madonna del Poggio

Ore 17.30: Concerto del chitarrista Di Filippo

Sabato 18 settembre

Ore 16:30: presentazione atti convegno "Riabitare Fiamignano"