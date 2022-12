Rieti, Valle del primo presepe: torna l'appuntamento per costuire con i mattoncini Lego

RIETI - Torna tra gli eventi della VI edizione de “La Valle del Primo Presepe” l’appuntamento nella Chiesa di San Domenico dedicato alle costruzioni realizzate con i mattoncini LEGO® più famosi al mondo in collaborazione con l’Associazione “Sleghiamo la Fantasia”.

I turni saranno distribuiti nelle giornate di sabato e domenica secondo quanto segue.

Sabato 10 dicembre dalle 10 alle 12 link per prenotarsi (https://bit.ly/3OJPdId) dalle 14:30 alle 16:30 link per prenotarsi (https://bit.ly/3VcToif) dalle 17 alle 19 link per prenotarsi (https://bit.ly/3OJF1zi).

Domenica 11 dicembre dalle 10 alle 12 link per prenotarsi (https://bit.ly/3ASeQB3) dalle 14:30 alle 16:30 link per prenotarsi (https://bit.ly/3Uezv9g) dalle 17 alle 19 link per prenotarsi (https://bit.ly/3ieYlse ).

Si precisa che occorre prenotare per tutti i partecipanti, adulti e bambini.

Due coinvolgenti giornate per bambini, ragazzi e famiglie che si cimenteranno nella costruzione del presepe (e non solo) attraverso l’uso dei simpatici mattoncini colorati.Confermato il concorso “Costruiamo un presepe con i mattoncini” dedicato ai bambini/ragazzi delle Scuole Elementari e Medie (6/10 anni – 11/13 anni). Scarica il regolamentoI 4 laboratori sono:Laboratorio di Natale – Aiutaci a costruire le palline per abbellire il nostro Albero di NataleLaboratorio Creativo – oltre 26.000 mattoncini in quattro colori per realizzare creazioni tridimensionali Laboratorio Mosaico – realizziamo il nuovo grande mosaico composto da 256 tasselli e scopri insieme a noi quale immagine apparirà al termine dei lavori Area Duplo – oltre 150 kg. di grandi mattoncini per i bambini più piccoliNon perdete un’occasione per riunire la famiglia e condividere un momento di gioco e creatività, attraverso il piacere di stare insieme.Un evento unico dove “I grandi tornano bambini e i bambini diventano grandi” .Vi aspettiamo tutti per giocare insieme!Per informazioni info@valledelprimopresepe.it, ricordiamo che la prenotazione va effettuata su Eventbrite.