RIETI - Zeus Energy Group Rieti, spostata al 3 marzo la partita con Legnano.



"Zeus Energy Group Rieti - spiega una nota - informa che la partita di campionato contro Axpo Legnano, valevole per la 23a giornata del campionato di Serie A2 Old Wild West ed originariamente prevista per il 24 febbraio, è stata posticipata a domenica 3 marzo alle 17. Lo spostamento della gara si è reso necessario per la convocazione del giocatore Ogo Adegboye con la nazionale britannica per i Pre-Qualifiers ad Eurobasket 2021. A tal proposito si intende ringraziare la società Legnano Knights per la disponibilità dimostrata". © RIPRODUZIONE RISERVATA