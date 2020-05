© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Willie Sojourner ha nettamente sconfitto Alessandro Muzio (playmaker rappresentante di Orzinuovi) e accede agli ottavi di finale della fase nazionale di “Leggende”: la competizione indetta dalla Lega Nazionale Pallacanestro per eleggere la “Leggenda tra le Leggende” delle città partecipanti alla serie A2.Sojourner ha ottenuto 1100 preferenze, pari al 71% dei votanti della sua sfida, ed è uno degli 11 finalisti insieme a Francesco Mannella (Trapani, 4110 voti)), Lynn Greer (Napoli, 2300), Rod Griffin (Forlì, 1800), Vincenzo Esposito (Imola, 1800), Valerio Amoroso (Montegranaro, 1600), Roberto Dalla Vecchia (Verona, 1800), Gianluca Basile (Capo d’Orlando, 2100), Mario Ghersetti (Mantova, 1400), Pino Corvo (Scafati, 2600) e Albano Chiarastella (Agrigento, 1400) ai quali, per procedere agli ottavi di finale, si aggiungeranno i 5 migliori perdenti che, in base alle percentuali conseguite, dovrebbero essere Joe Troy Smith (Biella), Andrea Pecchia (Treviglio), Francesco Foiera (Ferrara), Roberto Tava (Tortona) e Niccolò Martinoni (Casale Monferrato).Osservando l’elenco di finalisti e potenziali ripescati emergono due aspetti. Il primo è l’evidente squilibrio dei valori tra i restanti in gara, dettato dalla differente storia delle singole città e, secondo aspetto, dalla quantità dei voti: sui quali pesano sicuramente non solo la maggiore o minore popolosità delle varie città che ha influito sulla quantità dei tifosi, ma anche una serie di chiare alleanze trasversali sui social nella raccolta delle preferenze su Facebook e Instagram – le piattaforme sulle quali si vota – che possono anche stravolgere indiscutibili valori tecnici assoluti tra i concorrenti in lizza. Visti i voti raccolti da Sojourner nella sfida contro Muzio (1100, il numero più basso rispetto alle altre) i tifosi reatini dovranno svolgere una sorta di “campagna elettorale” per rastrellare voti e mandare avanti il proprio beniamino nei prossimi turni.Un fatto interessante inoltre è che, in un certo senso, Rieti domina tra 16 finalisti. Griffin dette vita a grandi sfide contro Sojourner. Corvo ha giocato nella Virtus Rieti. Pochi ricordano che Amoroso, oltre a essere uno storico avversario della Nuova Sebastiani, nel 1997 fu portato a Rieti da Claudio Vandoni nella squadra che tentò invano di trasferire il titolo di A2 di Battipaglia (anche in quel caso c’era pure Corvo). Infine Smith è stato il playmaker della Nsb promossa in serie A nel 2007.Ora non resta che attendere gli accoppiamenti degli ottoavi che si svolgeranno dal 6 al 9 maggio. Poi sarà la volta dei qaurti tra il 12 e il 16. Mentre le semifinali avranno luogo dal 18 al 22. Invece la finale si terrà il 24. Come sempre si voterà solo sui canali ufficiali della Lnp: la pagina Facebook e il profilo Instagram.