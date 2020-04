Ultimo aggiornamento: 16:07

RIETI - Ha il volto di Roberto Brunamonti, il primo finalista del contest "Leggende", che nel doppio confronto in semifinale contro l'outsider Marcos Casini, trionfa e vola in finale. Brunamonti, vera e propria bandiera di Virtus Bologna e Amg Sebastiani Rieti, dovrà attendere il verdetto della sfida tra Joe Bryant e Willie Sojourner, anch'essa suddivisa in andata e ritorno, è stata lanciata questa mattina sui canali social Npc.Nella mattinata di sabato si avrà così la coppia di finalisti, dalla quale uscirà un unico vincitore che rappresenterà Rieti nella seconda fase del gioco, quella nazionale. Il gioco è entrato nel vivo anche nelle altre realtà della serie A2 e in alcune continuano a distinguersi diversi ex amarantocelesti: Joe Troy Smith a Biella, Patricio Prato a Imola, due che a Rieti che hanno lasciato il segno e proprio ieri hanno rispolverato i ricordi della promozione in A1 del 2007. Poi c'è Marco Evangelisti, anche per lui un passato a Rieti da giovanissimo, è una vera e propria bandiera di Agrigento. Tutti e tre hanno raggiunto le semifinali del contest.