RIETI - L’avvio dell’anno scolastico e l’iniziativa di Legambiente Puliamo il Mondo con i ragazzi delle scuole. A Poggio Catino l’inizio del nuovo anno scolastico ha visto il sindaco Walter Ferzi a nome di tutta l’amministrazione comunale, portare il saluto e l’augurio per un proficuo anno scolastico a tutti i bambini, alle insegnati e agli operatori scolastici delle scuole elementari. A ricordo della giornata è stato consegnato un diploma e annunciate alcune iniziative.



PULIAMO IL MONDO

Ultimo aggiornamento: 09:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La prima che si è svolta ad inizio settimana è stata quella promossa da Legambiente “Puliamo il mondo” alla quale hanno preso parte con entusiasmo le scuole. Non è la prima volta che si celebra questa particolare giornata dove si fa pulizia in aree dove purtroppo, troppo spesso, vengono abbandonati i rifiuti. E quest’anno oltre al coinvolgimento delle scuole, fianco a fianco degli alunni l’amministrazione comunale è voluta essere presente nelle persone del Sindaco di Poggio Catino, Walter Ferzi e il vicesindaco Antonino Tomaselli. Hanno aderito all’iniziata di Legambiente 2019 “Puliamo il Mondo” i bambini delle scuole elementari e le insegnanti. Tutti insieme a raccogliere i rifiuti abbandonati in località Cisterna del Comune di Poggio Catino nella splendida area a ridosso del campo sportivo comunale.I bambini le insegnanti e gli amministratori entusiasti dell’iniziativa divertendosi hanno raccolto molti rifiuti abbandonati dandosi poi appuntamento alla prossima Giornata ecologica.